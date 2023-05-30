К петербургским приставам заметно возросло количество исков

К петербургскому управлению ФССП за два года заметно возросло количество исков — аж на 38,6%. Так, в 2020 году физические и юридические лица предъявили 407 исков, а в 2022 году — все 564.

Так, известно, что 45 исков поступили от компаний, 262 от граждан. По части того, как развивалась динамика этих показателей, информации нет.

В разговоре с изданием ДП юристы высказали предположение, что часто спорят с приставами из-за банкротных мораториев на протяжении 2020-2022 годов.

В частности, возникала масса вопросов в отношении исполнительного производства. В большей степени проблемы были из-за толкования новых правовых норм, которые потом обобщал Верховный суд.

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу охранника намыва на Васильевском острове Асхаба Аликпачова. Он подал иск в отношении представителя следственного комитета.