В Петербурге появится единая база пользователей электросамокатов

В Санкт-Петербурге в последнее время идет много споров вокруг электросамокатов. В городе на Неве решают, насколько такие транспортные средства безопасны для самих пользователей и случайных прохожих.

Сейчас электросамокаты используют почти по всей северной столице. Город подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями. Пешеходы и автолюбители многим недовольны. По мнению петербуржцев, не все самокатеры соблюдают даже примитивные правила дорожного движения.

Чтобы вести учет всех нарушений было проще, в Санкт-Петербурге решили создать единую базу пользователей кикшеринга. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Предполагается, что в ней будут собраны данные о том, кто, где и когда на электросамокатах нарушал ПДД. Учитываться должны все отклонения, включая превышения скорости. Напомним, что сейчас порог установлен на 15-20 километрах в час.