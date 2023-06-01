Коуч из Петербурга отказалась возвращать деньги за несостоявшееся обучение

Семья петербуржцев решила обратиться к специалисту по развитию бизнеса, чтобы их научили зарабатывать крупные деньги. В итоге «‎обучение» с коучем настолько затянулось, что дело даже дошло до судебного разбирательства.

Выяснилось, что бизнес-тренер предложила паре программу за 30 тысяч рублей. Горожане перевели женщине деньги, а потом оказалось, что полная цена курса чуть выше — миллион рублей.

Петербуржцы заявили, что у них нет таких денег, на что коуч предложила взять кредит, а потом обанкротиться. Где-то в этот момент ‎горе-бизнесмены решили, что что-то идет не так, и попросили вернуть им свои кровные 30 тысяч рублей. Тренер отказалась. Тогда горожане обратились за помощью к правоохранительным органам. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ответчица на суде отрицала свою вину. По ее словам, при первой встрече она провела диагностику истца, чтобы понять глубину проблемы личности, так что деньги заплачены не просто так. Такой аргумент судью не устроил.

Коуча все же признали виновным. Семье потерпевших вернули их 30 тысяч рублей.