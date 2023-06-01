Петербургский завод и Bosch «перекинулись» ‎многомиллионными исками

В Санкт-Петербурге между компанией Bosch Rexroth и местным тракторным заводом произошла перепалка. Дело дошло до суда. Боле того, представители предприятий обменялись несколькими исками на крупные суммы.

Изначально Bosch предъявил иск, в котором требовал взыскать с петербургского предприятия 3,76 миллиона евро. Выяснилось, что эта сумма ровна долгу по оплате поставленной продукции. Также еще требовалась неустойка на 300 тысяч рублей.

В качестве «ответки» от ПТЗ прилетел иск на взыскание 342,3 миллиона рублей убытков, которые понес завод. Эти деньги стали разницей по договору поставки и стоимостью вынужденной закупки товара, пишет dp.

Дальше разбирательство продолжилось. У предприятия возникли проблемы со связью с Bosch. В конечном итоге к окончательному решению так и не пришли. Сейчас судебное заседание по данному вопросу перенесли на 10 июля.