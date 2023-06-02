В Ленобласти мигрант ударил петербуржца монтировкой и обокрал

Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в разбое в Ломоносовском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 29 мая в отделение полиции днем в Ломоносовском районе обратился 43-летний мужчина из Петергофа. Там малознакомый мужчина напал на его, ударил монтировкой по голове, разбил стекло в его авто, а потом похитил сумку с деньгами.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. После этого, уже 30 мая был пойман 30-летний мигрант, которого и подозревали в содеянном.

Было заведено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.