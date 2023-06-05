Цены в отелях Петербурга на время ПМЭФ вызвали возмущения у депутатов

В России остается меньше двух недель до Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сейчас в городе на Неве ведется активная подготовка к этому важному событию.

Северная столица примет множество экспертов и чиновник на время ПМЭФ. В связи с этим учредители городских гостиниц решили поднять цены на проживание. Такая ситуация возмутила депутатов.

Как пишет NWPress, стоимость услуг в отелях возросла в несколько раз. Парламентарий считает, что отельеры могли нарушить закон «О защите конкуренции».

Озадаченные депутаты Государственной Думы Российской Федерации остались настолько недовольны, что действительно решили спровоцировать череду проверок. Если прокуратура подтвердит нарушения, отельеров ждут серьезные последствия. По словам депутата Михаила Романова, картельный сговор будет доказан, если он все же имеет место быть.