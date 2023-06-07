К арке главных ворот Зимнего дворца пристроят пункт досмотра

В арку главных ворот Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге встроят пункт досмотра посетителей размером с небольшой загородный дом.

На сайте Министерства Культуры РФ размещен акт историко-культурной экспертизы проекта. Согласно данному акту, в арке главных ворот Зимнего дворца будет построен сборно-разборный пункт досмотра длиной 19,5 м, шириной 12,6 м и высотой 3,2 м.

В павильоне расположатся рамки металлоискателей и просвечивающие устройства. Также в помещение будут находиться пункт углубленного досмотра и пост охраны. Вход для посетителей будет осуществляться через калитку в павильон. Такие меры предпримут для обеспечения безопасности музея и посетителей.

Известно, что заказчиком проекта выступает Государственный Эрмитаж, проект разработала компания ООО «ИК “Город–А”» при участии АО «НПО Спецматериалов.