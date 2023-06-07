Совет Федерации одобрил закон о штрафах за укусы животных и выброшенных домашних питомцев

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 7 июня, одобрил закон о выброшенных домашних питомцев и укусах животных.

Первый заместитель председателя СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила о том, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях появится три новые статьи: ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными.