Совет Федерации одобрил закон о штрафах за укусы животных и выброшенных домашних питомцев

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 7 июня, одобрил закон о выброшенных домашних питомцев и укусах животных.
Первый заместитель председателя СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила о том, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях появится три новые статьи: ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, за жестокое обращение с животными и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за нарушения требований к обращению с животными.
По новым законам, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе в приютах и зоопарках, можно получить штраф до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными штрафы будут будут доходить до 100 тысяч рублей. Штрафы за отсутствие лицензии на содержание животных с целью в проведении культурно-зрелищных мероприятий будут достигать 200 тысяч рублей.