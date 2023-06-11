Решетников: электронные визы для туристов запустят в РФ до середины июля

Решетников: электронные визы для туристов запустят в РФ до середины июля
Фото: Кремль

Систему электронных туристических виз, которые требуются для въезда в Россию, собираются запустить максимум до середины июля. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на форуме «Путешествуй!».

По словам министра, власти России готовятся к запуску электронных виз для въезда в страну. В Министерстве иностранных дел заявляют, что визы в новом формате начнут работать до 15 июля.

Там действительно было технологических достаточно много вопросов с МВД, Минцифры. Но все вопросы отработаны, поэтому ждем запуска, — заявил Решетников..

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобильные номера без флага России могут запретить. Заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал главу МВД Владимира Колокольцева сделать размещение российского флага на номерах обязательным. Правки могут внести в ГОСТ и иные нормативные акты.

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