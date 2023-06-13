Из-за легкоатлетического забега в Петербурге ограничат движение

В Санкт-Петербурге пройдет легкоатлетический Забег #МыВместе. Мероприятие состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) и принесет горожанам новые ограничения не дорогах.

С 00:00 14 июня до 07:00 16 июня прекратят движение по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

Также из-за забега на 11 участках городских дорог на весь день 15 июня вводится запрет остановки транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В этот же день, но на период с 05:00 до 07:00 будет полностью прекращено движение транспорта на 29 улицах. С перечнем участков можно ознакомиться на портале ведомства.

Дополнительно в Петербурге на время с 00:00 13 июня до 00:00 14 июня и с 05:00 до 07:00 15 июня изменятся трассы автобусных маршрутов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191 и троллейбусных маршрутов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на дорогах во время ПМЭФ-2023 будут действовать ограничения.