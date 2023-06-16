В Петербурге из-за ПМЭФ задерживаются автобусы

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) принес жителям северной столицы серьезные неудобства в пятницу, 16 июня. В этот день на дорогах города массово задерживается движение общественного транспорта.

Из-за форума с задержками до получаса следуют по Московскому проспекту автобусы по маршрутам № 39 и 39Э. Время в пути увеличено, поэтому петербуржцев просят заранее продумать свой маршрут и распланировать день. Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок».

Трассы автобусов № 2 и 10 по Адмиралтейскому проспекту и Вознесенскому слегка изменили. На схему движения повлияли перекрытия сотрудниками ГИБДД.

Также по городу наблюдаются и другие причины для неполадок на дорогах. Движение по маршрутам № 211, 211Э, 304, 306, 310 и 315 затруднено. Причина этому — ДТП с перевернутой фурой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге серьезно затруднено движение на участке ЗСД к аэропорту.