В Петербурге обсудили вариант полного отказала от Visa и Masterсard в России

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) прогнозируют, что в течение трех лет в России смогут полностью отказаться от использования платежных систем Visa и Masterсard. Такое заявление в пятницу, 16 июня, сделала первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова.

Уже сейчас доля Visa и Masterсard заметно падает по понятным причинам. Трех лет россиянам должно хватить на то, чтобы полностью перейти на пользование своими платежными решениями для всех расчетов.

По мнению Скоробогатовой, про SWIFT забудут в течение пяти лет. После этого удастся перейти на региональные платформы повсеместно, пишет ТАСС.

Также на ПМЭФ-2023 обсудили закон о цифровом рубле. Оказалось, что он может быть принят уже текущим летом 2023 года. С конца августа могут ввести в эксплуатацию новую систему. Сейчас готовность к переменам подтвердили уже 13 крупных банков России.