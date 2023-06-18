Петербуржцев ждут серьезные пробки из-за ремонта на Варшавском мосту

Жителям Санкт-Петербурга с 19 июня по 13 июля придется терпеть очередные серьезные пробки на дорогах. В указанный период в городе будут менять дорожное покрытие на Варшавском мосту. Из-за этого движение транспорта будет ограничено.

Асфальт на мосту через Обводный канал будут менять в несколько этапов. Такую схему местные власти разработали, чтобы минимизировать неудобства, но удалось это не в полной мере. Из-за смещения движения горожанам все равно предстоит столкнутся с трудностями.

Схему объезда опубликовали на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции. Также петербуржцам стоит заранее планировать свое время так, чтобы не опаздывать по делам в период ограничений.

Ранее сообщалось, как жители Петербурга будут передвигаться по городу на время закрытия станции метро «Пионерская».