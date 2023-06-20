Многодетные семьи Петербурга получат деньги на улучшение жилищных условий

В Санкт-Петербурге за 2023 год 855 многодетных семей получат социальные выплаты для улучшения жилищных условий. На эти цели из бюджета города предусмотрено больше семи миллиардов рублей.

В этом году финансирование по этой льготной программе оказалось рекордным. Свидетельства уже достались 470 семьям. Сумма выплат для них превысила четыре миллиарда рублей.

Размеры соцвыплат, которые получают семьи, варьируются, но каждой семье достается значительная сумма. Деньги выделяют в том объеме, чтобы участники программы могли приобрести новое жилье без доплаты или с минимальными вложениями. Например, семья из четырех человек, проживающая в коммуналке, получит примерно 7,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Семьи получают выплаты поочередно. На дату предоставления свидетельств влияет то, когда заявление о выборе формы содействия было подано. Сейчас эта система затруднена, но с 2024 года петербуржцы будут получать деньги год в год.