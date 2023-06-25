Петербуржца задержали по подозрению в мошенничестве с рассказами о ДТП

Петербуржца задержали по подозрению в мошенничестве с рассказами о ДТП
Фото: Baltphoto

В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Сейчас горожанин проходит подозреваемым по возбужденному уголовному делу по части второй статьи 159 УК РФ.

На развод по схеме «родственник попал в ДТП» сотрудникам правоохранительных органов пожаловался 86-летний мужчина. По словам петербуржца, его убедили в указанном происшествии, и он согласился отдать деньги незнакомцам. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли у частного дома в деревне Бегуницы Волосовского района Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас мужчина находится под обязательством в виде явке. Разбирательство по факту мошенничества продолжается.

Ранее сообщалось, что петербурженка за неделю перевела мошенникам больше 5,7 миллиона рублей после длительных уговоров.

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