Петербурженка за неделю перевела мошенникам 5,7 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются с фактом мошенничества, о котором заявила 68-летняя горожанка. В настоящее время по рассказам женщины уже возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.

Выяснилось, что потерпевшей всю неделю названивали незнакомцы, представлялись сотрудниками банка и говорили о том, что ее деньги могут быть похищены. По итогу пожилая петербурженка, чтобы сохранить свои сбережения в безопасности, перевела злоумышленникам больше 5,7 миллиона рублей.

Позднее мошенники перестали выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас нарушителей ищут. Пока выйти на подозреваемых не удалось.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мошенника из Ставрополя, который находился в федеральном розыске.