Из-за ДТП на улице Солдата Корзуна в Петербурге поменяли маршруты автобусов

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 25 июня, случилась автомобильная авария на улице Солдата Корзуна. Из-за этого на время устранения последствий дорожно-транспортного происшествия в городе поменяли трассы автобусного маршрута № 89.

В прямом направлении эти автобусы продолжают ходить по действующей трассе. Корректировки коснулись обратного направления следования.

Обратно автобусы № 89 в Петербурге временно идут изначально по своей трассе по проспекту Народного ополчения, позднее выходят на улицу Генерала Симоняка и улицу Стойкости, а далее возвращаются на действующую трассу. Об этом рассказали в пресс-службе «‎Организатора перевозок»‎.

Такие изменения будут лишь временными. Сейчас на местре аварии работают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изменят трассы автобусных маршрутов из-за ремонта на развязке КАД.