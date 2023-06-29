Движение по КАД наладили после утреннего ДТП с фурой

В Санкт-Петербурге к настоящему времени только удалось восстановить движение на вантовом мосту в составе КАД. Рано утром в четверг, 29 июня, здесь случилась крупная авария: фуру повалило на бок и она перегородила дорогу.

С 14:40 движение на 56-м км внешнего кольца КАД осуществляется по первым трем полосам. С дороги уже убрали поврежденный в результате ДТП грузовой автомобиль с прицепом. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядчики уже приступил к восстановлению поврежденного металлического барьерного ограждения. Ремонтные работы ведут на четвертой полосе, так что она по-прежнему недоступна для проезда. Из-за этого пробки и заторы на трассе могут сохранятся и дальше, пока последствия аварии устраняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге движение по КАД на вантовом мосту перегородила упавшая фура.