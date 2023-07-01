Младенец скончался после лобового столкновения легковушек под Екатеринбургом

Следственный комитет начал проверку после ДТП под Екатеринбургом. В нем пострадали восемь человек, среди которых пятеро детей. Самый младший ребенок скончался в больнице.

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» вечером 30 июня столкнулись «Шевроле» и «Хонда». Один из водителей выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение. В результате ДТП пострадали восем человек, пятеро из которых — дети.

«К сожалению, один ребёнок – 5-месячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В настоящий момент стражи порядка возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека).

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