В Петербурге перенесут остановку транспорта на Печорской улице

В Санкт-Петербурге на время сдвинут автобусную остановку «Печорская улица». ‎Точку, расположенную на проспекте Непокоренных в направлении движения к площади Мужества сдвинут на период с 3 по 16 июля.

Остановку автобусов № 80, 123, 138 и 178 перенесут на 100 метров назад. Она разместится на участке до заезда на автозаправочную станцию. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок». ‎

Перемещение остановки будет временным, но его все равно стоит учесть при планировании передвижения по Санкт-Петербургу. При этом такая корректировка никак не повлияет на схему движения указанного транспорта. Автобусы по маршрутам № 80, 123, 138 и 178 продолжат следовать по действующим трассам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проезд по участкам улицы Есенина закрыли для всех видов транспорта на неопределенный срок.