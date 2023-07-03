В Петербурге на КАД образовалась серьезная пробка из-за ремонта на Вантовом мосту

Понедельник, 3 июля, начался для жителей Санкт-Петербурга с очередных трудностей на дорогах. По пути на работу горожане столкнулись с серьезной автомобильной пробкой на КАД в районе Вантового моста.

Здесь с самого утра затруднен проезд, затор двигается крайне медленно. Причина этому — ремонтные работы на трассе, которые продлятся почти до конца июля. На происходящее петербуржцы жалуются в своих социальных сетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы тянутся от развязки с Мурманским шоссе до Обухово. Длина пробок превышает девять километров. Также сохраняются трудности в передвижении в обратном направлении на протяжении почти в пять километров. Горожане активно выражают свое недовольство по поводу происходящего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекроют для движения всех видов транспорта участок дороги на внешнем кольце КАД в районе вантового моста.