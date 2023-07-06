Перед волной гроз и ливней в Петербург вернулась жара

Жителей Санкт-Петербурга призывают поторопиться загорать и купаться, пока погода вновь не ухудшилась. В город на Неве на четверг, 6 июля, вернулась жара. Долго она не продлится: уже на пятницу, 7 июля, прогнозируется новая волна гроз и ливней.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура по Петербурге днем будет достигать +27 градусов. Даже ближайшая ночь окажется относительно теплой: температура будет держаться на +16 градусах.

При этом антициклон должен быстро покинуть город. Дальше приближающийся атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. Об этом написал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Прогнозируется, что дожди будут идти всю пятницу. Дальше погода по Петербургу тоже продолжит регулярно меняться.

Ранее сообщалось, что синоптик Леус раскрыл особенности петербургского июля.