Перед волной гроз и ливней в Петербург вернулась жара

Перед волной гроз и ливней в Петербург вернулась жара
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Санкт-Петербурга призывают поторопиться загорать и купаться, пока погода вновь не ухудшилась. В город на Неве на четверг, 6 июля, вернулась жара. Долго она не продлится: уже на пятницу, 7 июля, прогнозируется новая волна гроз и ливней.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура по Петербурге днем будет достигать +27 градусов. Даже ближайшая ночь окажется относительно теплой: температура будет держаться на +16 градусах.

При этом антициклон должен быстро покинуть город. Дальше приближающийся атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. Об этом написал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Прогнозируется, что дожди будут идти всю пятницу. Дальше погода по Петербургу тоже продолжит регулярно меняться.

Ранее сообщалось, что синоптик Леус раскрыл особенности петербургского июля.

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