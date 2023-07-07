Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящей игре с «Фенербахче»

В Санкт-Петербурге в тренировочном центре «Газпром» прошла традиционная пресс-конференция перед предстоящим матчем «Зенита». Местному ФК предстоит сойтись с «Фенербахче» — турецким футбольным клубом.

Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак уже рассказал о том, что он сам думает о команде противника. Недооценивать соперника профессионал не стал и сразу подчеркнул, что считает «Фенербахче» безусловно сильной командой.

Также Сергей отметил, что игра, по ожиданиям, должна оказаться интенсивной и интересной. При этом пока сложно сказать, на кого больше придется обращать внимания во время матча: решение о составе «Фенербахче» на игру с петербургскими футболистами будет принимать главный тренер. Слова Семака привели в пресс-службе «Зенита».

Напомним, что матч с турецкими футболистами состоится уже в воскресенье, 9 июля, на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в 19:30.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком взял награду «G-Drive. Лучший игрок».