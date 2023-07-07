Бывший директор госпредприятия Ленобласти получил семь лет «условки» за взятку

В Санкт-Петербурге Московский районный суд рассмотрел дело против бывшего директора «Пригородного ДРСУ № 1» («ПДРСУ № 1»). Глава государственного предприятия еще в 2019 году получил взятку в виде автомобилей. В пятницу, 7 июля 2023 года, ему вынесли окончательный обвинительный приговор.

В ходе расследования удалось установить, что осенью 2019 года чиновник получил взятку от руководителя ООО «Контрактор». Представитель учреждения вручил ему автомобили Mercedes-Benz E220D, Volkswagen Tiguan и Land Rover Range Rover Evoque на сумму в 3,5 миллиона рублей. За такой «подарок» экс-директор выполнил ряд просьб.

Разбирательство началось уже в 2020 году. Тогда чиновника из Ленобласти отправили под домашний арест. Также позднее он возместил миллион рублей ущерба. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В настоящее время сотрудник приговорен к семи годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга пересмотрел приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку.