Петербуржцы требуют вернуть парковку вместо незаконной стоянки на Гатчинском шоссе

В Санкт-Петербурге прокуратура разбирается с незаконной закрытой стоянкой на Гатчинском шоссе. Ее требуют переделать в общедоступную парковку. Этого же просят сами петербуржцы у ответственной компании ГСК «Орбита».

В ходе проверок было установлено, что организация арендовала участок площадью 1,8 тысячи квадратных метров под гостевую парковку для временного размещения неограниченным кругом лиц на безвозмездной основе транспортных средств. При этом фактические участок огражден шлагбаумом, который мешает размещать на участке машины просто так. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас проблему пытаются решить, нарушения устраняют. Вопрос контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура требует закрыть опасную заправку в Красносельском районе.