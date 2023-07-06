Петербургская прокуратура требует закрыть опасную заправку в Красносельском районе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга прокуратура провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. По итогу была найдена опасная заправка, которую сейчас требуют закрыть.

Объект находится напротив жилого дома по улице Маршала Казакова. Здесь на заправке продается сжиженный углеводородный газ. Несмотря на это, точка работает без государственной регистрации. То есть на участке не ведется должное техническое обслуживание, что может угрожать горожанам.

В настоящее время в суд уже направили иск с требованием о запрете осуществления незаконной деятельности в Красносельском районе города на Неве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы.