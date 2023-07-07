Комитет по образованию Петербурга лишился одного сотрудника

В Санкт-Петербурге Комитет по образованию покинул заместитель председателя Михаил Пучков. Бывший проректор РГПУ имени Герцена больше не входит в состав ведомства.

Михаил Пучков занимал должность в Комитете по образованию северной столицы России еще с ноября 2020 года. По официальным данным, чиновник отвечал за развитие образования, цифровую трансформацию отрасли и информационное сопровождение работы комитета. Также бывший зампред курировал аттестацию педагогических кадров.

До назначения в Смольном Пучков больше десяти лет проработал в местном вузе — РГПУ имени Герцена.

Уже известно, что часть обязанностей Михаила Пучкова перешла к новому заместителю главы комитета Павлу Розову. Чиновника уже назначили на должность, пишет ЗАКС.Ру.

Ранее сообщалось, что замглавы РЖД Валинский покинул пост из-за должности в петербургском университете.