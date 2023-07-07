Петербургские джиперы могут лишиться 3,8 миллиона рублей из-за уничтожения мха в Карелии

В Карелии межрайонная природоохранная прокуратура подала иск против «Офф-роуд клуба» из Санкт-Петербурга. С джиперов города на Неве хотят взыскать деньги из-за уничтоженного в лесу мха.

Проблема возникла в июне прошлого года. Тогда в Карелии состоялся XXVI Международный фестиваль «Ладога Трофи». Указанный организатор должен был следить за тем, чтобы никто не навредил природе, но по итогу в лесах РК серьезно пострадал мох.

Слой лесной подстилки и мха был уничтожен в результате поездок на джипах. Ущерб оценили в 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным объединенной пресс-службе судов северной столицы, сейчас карельские правоохранители требуют возместить ущерб. С происходящим будет разбираться Василеостровский районный суд. Исход дела остается неизвестным, фигуранты ждут судебного заседания.