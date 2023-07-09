Сотрудникам почты пожелали терпения в их профессиональный праздник

Вице-губернатор Станислав Казарин поздравил петербуржцев с Днем российской почты. Всем задействованным в отрасли он пожелал терпения.

В России 9 июля отмечается День российской почты. В этот праздник всех работников этой сферы поздравил вице-губернатор Станислав Казарин.

«Вы трудитесь на системообразующем предприятии страны. От ваших усилий зависит очень многое для жителей Северной столицы. Ваш труд не прост, но очень важен. Желаю вам терпения, профессиональных успехов и крепкого здоровья!», — написал Казарин в своем Telegram-канале.

Пожелание запастись терпением выглядит особенно иронично на фоне последней неприятной истории с «Почтой России». Ранее сотрудникам организации изменили правила оплаты труда — теперь россияне не могут брать дополнительные подработки, что существенно ограничивает итоговый оклад.