«Почта России» рискует сорвать запланированные проекты из-за нехватки сотрудников

&#171;Почта России&#187; рискует сорвать запланированные проекты из-за нехватки сотрудников
Фото: Baltphoto

Из-за изменений в способе начислений зарплаты сотрудникам «Почты России», в компании начались массовые увольнения. Нехватка кадров может негативно сказаться на планах по расширению госструктуры.

Сотрудникам «Почты России» изменили правила оплаты труда. Если ранее сотрудники могли брать дополнительные подработки, то теперь распределение окладов оказалось ограничено.

Как отмечают журналисты издания «Мояка78», отток кадров, который начался после изменений в зарплатной политике, может негативно сказать на планах «Почты России» расшириться. Так, госструктура стала единственной организацией, которой разрешили торговать алкоголем дистанционно. Однако есть вероятность, что в организации просто не найдется курьеров.

Доставлять товары от поставщиков Wildberries или Ozon до складов площадок также может оказаться некому. Кроме того, «Почта России» должна провести реконструкцию Почтового квартала, куда нужно будет вложить около 6-8 млрд рублей. Кто будет работать в новых отделениях, также остается под вопросом.

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