Верующих поздравили с праздником Тихвинской иконы Божией Матери

Верующих поздравили с праздником Тихвинской иконы Божией Матери
Фото: администрация Ленобласти

В Ленобласти отпраздновали религиозный праздник. В воскресенье, 9 июля, исполнилось 640 лет со дня явления образа Богоматери над Ладожским озером недалеко от Тихвина.

В Тихвинском монастыре 9 июля собрались верующие, чтобы поклониться Тихвинской иконе Божией Матери. В этом году исполнилось 640 лет со дня явления образа Богоматери над водами Ладожского озера близ Тихвина. Однако икона не все это время могла помочь местным жителям.

Как рассказали в администрации Ленобласти, во время Великой Отечественной войны немецкие войска при отступлении вывезли икону в Псков, откуда она потом попала в Ригу, Либаву, Яблонцы. Далее были еще несколько пунктов, а конечным стал Чикаго. Однако в 2004 году икона была Богоматери была возвращена в Тихвинский монастырь.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил храм Петра и Февронии в поселке Солнечное.

ленобласть религия церковь


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Верующих поздравили с праздником Тихвинской иконы Божией Матери
Потолстевшая нерпа из реки Бурная готовится вернуться в естественную среду
В Иркутске спустя месяц нашли тело ранее пропавшей маленькой девочки
Спасатели Ленобласти попросили рыбаков быть внимательнее из-за участившихся ...
Петербурженка-манипулятор попыталась утопить сына после ссоры с отцом ребенка
Путин поздравил россиян с Днем рыбака
Житель Ленобласти заколол возлюбленного своей бывшей сожительницы
В Сочи запретили купаться из-за шторма