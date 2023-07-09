Верующих поздравили с праздником Тихвинской иконы Божией Матери

В Ленобласти отпраздновали религиозный праздник. В воскресенье, 9 июля, исполнилось 640 лет со дня явления образа Богоматери над Ладожским озером недалеко от Тихвина.

В Тихвинском монастыре 9 июля собрались верующие, чтобы поклониться Тихвинской иконе Божией Матери. В этом году исполнилось 640 лет со дня явления образа Богоматери над водами Ладожского озера близ Тихвина. Однако икона не все это время могла помочь местным жителям.

Как рассказали в администрации Ленобласти, во время Великой Отечественной войны немецкие войска при отступлении вывезли икону в Псков, откуда она потом попала в Ригу, Либаву, Яблонцы. Далее были еще несколько пунктов, а конечным стал Чикаго. Однако в 2004 году икона была Богоматери была возвращена в Тихвинский монастырь.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил храм Петра и Февронии в поселке Солнечное.