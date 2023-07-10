В Перу ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с синдромом Гийена-Барре

В Перу ввели режим ЧС из-за ухудшения ситуации с синдромом Гийена-Барре
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Власти Перу бьют тревогу: в стране серьезно растет число случаев синдрома Гийена-Барре. В государстве уже объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Синдром Гийена-Барре — острое аутоиммунное воспалительное заболевание. Оно поражает нервную систему и вызывает тяжелые проблемы со здоровьем.

В настоящее время такую болезнь подтвердили уже у 165 жителей Перу, четверо человек погибли. Об этом пишут иностранные СМИ.

Режим ЧС по стране ввели, чтобы ситуация не ухудшилась еще сильнее. Местные власти планируют срочно закупить лекарства, чтобы вылечить и обезопасить граждан. Необходимо приобрести больше 7,5 тысячи ампул дорогостоящего иммуноглобулина. В Перу активно принимают меры, чтобы предотвратить случаи болезни.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о 17 случаях заражения менингитом в Санкт-Петербурге.

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