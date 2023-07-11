Суд Петербурга признал действия СКР в отношении охранника незаконными

В Санкт-Петербурге суд рассмотрен дело по факту правомерности действий следствия в отношении охранника стройки на Васильевском острове. По итогу их решено было признать незаконными.

Разбирательство началось после того, как в середине мая охранник организации не пустил на стройку председателя СКР Александра Бастрыкина. После этого на мужчину подали в суд и он стал подозреваемым в уголовном деле.

Позднее постановление было отменено Генпрокуратурой. Несмотря на это, охранника все же допросили даже по отмененному уголовному делу. Его личные вещи опечатали, документы изъяли. При этом, по словам мужчины, потом следствие ничего так и не вернуло, из-за чего охранник лишился зарплаты. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел материалы иска. Жалоба охранника была удовлетворена, а действия СКР признали незаконными.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру.