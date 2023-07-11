Вход на станцию метро «Звездная» в Петербурге ограничат из-за ремонта

В Санкт-Петербурге с понедельника, 17 июля, изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Звездная». Здесь введут ограничения на вход на время ремонта эскалатора.

Ограничения будут действовать по 21 июля. В указанные дни вход будет недоступен с 07:45 до 08:45 ежедневно. Ситуация может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Информации о том, что работы могут выйти за границы срока пока не поступало. При этом стоит учитывать, что временное перекрытие входа все равно остается возможным в случае наплыва горожан.

Также петербуржцам напоминают о том, что маршрут передвижения по городу теперь придется планировать с учетом ограничений на станции метро «Звездная».

Ранее сообщалось, что в трех районах Санкт-Петербурга пройдут очередные испытания теплосети.