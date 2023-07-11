В Петербурге на 11% сократился ввод жилья в эксплуатацию

В Санкт-Петербурге застройщики стали работать медленнее. За прошедшие полгода 2023 года ввод жилья в эксплуатацию сократился сразу на 11%.

За период с января по июнь текущего года включительно в эксплуатацию было введено 1,776 миллиона квадратных метров жилья. Суммарно это примерно 667 домов на 39,496 тысячи квартир.

В этот показатель вошло в том числе и индивидуальное строительство — 470 домов ИЖС. Цифры оказались гораздо меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Как сообщает Restate.ru, в 2022 году за первое полугодие в эксплуатацию ввели порядка двух миллионов квадратных метров недвижимости. Показатель снизился. Такие данные предоставили в пресс-службе Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

На рынке недвижимости фиксируется некоторый застой. Лучше всего в настоящее время дела обстоят в Василеостровском, Приморском и Московском районах города на Неве. Здесь за последний месяц было отстроено больше всего жилой недвижимости.