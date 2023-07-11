ОПГ из Петербурга будут судить за махинации с субсидиями на 62 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Горожан будут судить за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере.

Установлено, что в период с февраля 2017 года по декабрь 2019 года участники ОПГ похитили субсидии, которые были выделены на создание антикоррозийных материалов. Махинации провернули с помощью фиктивной отчетной документации. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В общей сложности злоумышленники получили на счета аффилированных организаций из бюджета 62 миллиона рублей. Деньги петербуржцы потратили на личные цели по своего усмотрению.

Позднее на махинации вышли, по факту происходящего возбудили уголовное дело. Сейчас обвинение против ОПГ утвердили, материалы направили в суд.

Ранее сообщалось, что сотрудник банка в Санкт-Петербурге незаконно оформлял на клиентов карты и заработал 16 миллионов рублей.