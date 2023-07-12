В Казань направят дополнительные поезда из-за матча Суперкубка

До Казани запустят дополнительные поезда из Петербурга и Москвы. Нововведения связаны с матчем за Суперкубок России.

В Казани 15 июля на «Ак Барс Арене» состоится встреча между «Зенитом» и ЦСКА, которые будут бороться за Суперкубок России. Чтобы все желающие болельщики смогли добраться до города, в котором пройдут соревнования, будут запущены дополнительные поезда из Москвы в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. При этом к составам из Петербурга и Москвы, которые уже запланированы в расписании, добавят дополнительные вагоны.

Так, поезд из Москвы №216/215 отправится 14 июля в 21.30 и прибудет в Казань в день матча, 15 июля, в 10.36. Второй дополнительный поезд №286/285 отправится 14 июля в 21.15 и прибудет в конечный пункт в 12.54.

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