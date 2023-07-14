Съемки кинофильмов в Петербурге помешают местным автолюбителям

В Санкт-Петербурге в среду, 19 июля, будут снимать фильм «Столыпин». Из-за этого местным автолюбителям придется столкнуться с рядом трудностей на дорогах.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка всех видов транспорта на Загородном проспекте на участке от улицы Ломоносова до переулка Джамбула. Позднее схема движения вернется к прежнему виду. Предполагается, что эти ограничения продлятся только одни сутки.

По данным пресс-службы городской администрации, отдельно в Петербурге будут ограничения из-за съемок фильма «Почти Герой Советского Союза». В выходные, 15 и 16 июля, на набережных канала Грибоедова и реки Мойки и Миллионной улице введут временные новые правила. Проезд здесь будет ограничен.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге соревнования по триатлону изменят планы автомобилистов в Приморском и Петроградском районах города.