Житель Владимирской области избил пожилую пару в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге на автозаправочной станции по Среднему проспекту Васильевского острова 21-летний молодой человек напал на пожилую пару. Сейчас в городе Вязники Владимирской области уже задержали злоумышленника, избившего жителей культурной столицы в возрасте 85 и 86 лет.

В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство. Установлено, что у нарушителя с пожилой парой случился словесный конфликт, который закончился избиением. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольно-наркотического опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ «‎Хулиганство»‎. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга разбирается с несостоявшимся дзигай и удачным сеппуку.