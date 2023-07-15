Петербургская полиция разбирается с несостоявшимся дзигай и удачным сеппуку

В Санкт-Петербурге в коридоре дома по Двинской улице обнаружен труп мужчины с ножевым ранением в области сердца. В настоящее время с происходящим разбирается полиция.

Установлено, что погибшим оказался 29-летний горожанин. Также ранения получила 28-летняя супруга умершего. Женщина объяснила все произошедшее бытовым конфликтом между ними.

Потерпевшую с месте случившегося госпитализировали в медицинское учреждение. Другие обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

В пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области такое ЧП назвали «‎несостоявшимся дзигай и удачным сеппуку». По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция устроила погоню за мигрантами-нелегалами.