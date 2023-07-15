В Петербурге полиция устроила погоню за мигрантами-нелегалами

В Санкт-Петербурге на пересечении Каменоостровского проспекта и Кронверкской набережной сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню на автомобилях за мигрантами-нелегалами. Теперь водителя и пассажира Hyundai Solaris привлекут к ответственности.

Автомобилист нарушил ПДД, за что его попытались остановить сотрудники правоохранительных органов. На законное требование полиции мужчина за рулем указанной машины никак не отреагировал. Более того, он увеличил скорость и попытался скрыться. За ним начали погоню.

Уже через десять минут злоумышленников удалось нагнать. На месте происшествия задержали двоих мужчин в возрасте 23 и 26 лет. Оба являются гражданами государств ближнего зарубежья и не имеют регистрации на территории Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

В настоящее время по факту всего произошедшего проводится череда проверок.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудница полиции помогала мигрантам-нелегалам встать на учет.