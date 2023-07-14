Сотрудница петербургской полиции помогала мигрантам-нелегалам задержаться в северной столице

В Санкт-Петербурге выявили незаконные действия со стороны 35-летней сотрудницы региональной полиции. Выяснилось, что женщина на должности в правоохранительных органах способствовала процветанию в городе нелегальных мигрантов.

Установлено, что преступная деятельность велась с января по июль 2021 года. Тогда злоумышленница совместно с группой неустановленных лиц фиктивно ставила мигрантов на учет. В документации указывались адреса нежилых помещений северной столицы России.

Также сотрудница полиции за деньги предоставляла данные иностранцев третьим лицам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

В конечном итоге на нарушения удалось выйти. В настоящее время женщину уже задержали, сейчас ведется разбирательство по факту всего произошедшего. В ведомстве отметили, что по результатам проверок работницу уволят из ОВД и привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что мигранта-ганфайтера задержали в Санкт-Петербурге после стрельбы в местного кассира.