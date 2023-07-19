В Петербурге оценили качество питьевой воды

Пробы не выявили ничего опасного. Об этом заявили в Смольном.

В течение полугода специалисты «Водоканала» провели более 92 тысяч лабораторных исследований питьевой воды в Петербурге. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Всего в городе воду проверяют по 94 показателям. Пробы берутся в 405 разных точках. За полугодие превышения гигиенических нормативов зарегистрировано не было. Известно, что из распределительной сети было отобрано порядка 7,5 тысячи проб питьевой воды. Лишь в 1% нашли повышенное содержание железа из-за гидравлических режимов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге Водоканал оштрафовали на полмиллиона за взятку инженеру. Деньги были переданы Водоканалу от «ГК ИСНЕС» за подготовку, согласование и подписание исполнительной документации по якобы выполненным работам по строительству объектов в детском саду Василеостровского района.