Тренер Кабаевой получила орден «За заслуги перед Отечеством» от Путина

Тренер Кабаевой получила орден &#171;За заслуги перед Отечеством&#187; от Путина
Фото: Baltphoto

Ирина Винер получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени от президента России Владимира Путина. Воспитанницы тренера регулярно получают призовые места на различных соревнованиях.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер получила ордер «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награждение провел президент России Владимир Путин.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну…», — указано на сайте правовой информации.

Ирина Винер воспитала лучших спортсменок по художественной гимнастике в России. Призовые места занимали Алина Кабаева, Евгения Канаева, Ирина Чащина, Амина Зарипова, Ляйсан Утяшева, Юлия Барсукова и многие другие ученицы.

Ирина Винер-Усманова орден "За заслуги перед Отечеством" художественная гимнастика


 

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