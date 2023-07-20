Тренер Кабаевой получила орден «За заслуги перед Отечеством» от Путина

Ирина Винер получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени от президента России Владимира Путина. Воспитанницы тренера регулярно получают призовые места на различных соревнованиях.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер получила ордер «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награждение провел президент России Владимир Путин.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну…», — указано на сайте правовой информации.

Ирина Винер воспитала лучших спортсменок по художественной гимнастике в России. Призовые места занимали Алина Кабаева, Евгения Канаева, Ирина Чащина, Амина Зарипова, Ляйсан Утяшева, Юлия Барсукова и многие другие ученицы.