Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5% после продолжительного снижения

Центральный банк на совещании 21 июля принял решение поднять ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Решение принято на фоне инфляции.

Темпы прироста цен и рост спроса на товары стали причиной повышения ключевой ставки. Так, совет директоров Банка России 21 июля принял решение поднять этот показатель до 8,5%.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году», — пообещали в пресс-службе регулятора.

Отметим, что последнее время Центральный банк постепенно снижал ключевую ставку после сильного скачка в 2022 году — 28 февраля прошлого года регулятор поднял показатель с 9,5 сразу до 20% годовых. Ожидается, что ЦБ сумет снизить ставку до 4% в 2024 году.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому у россиян будет постоянное право на каникулы по потребкредитам.