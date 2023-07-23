Напряженная партия: в шахматном клубе на Чайковского застолье преподавателей закончилось избиением шахматной доской

Напряженная партия: в шахматном клубе на Чайковского застолье преподавателей закончилось избиением шахматной доской
Фото: Baltphoto /Ирина Мотина

Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестком избиении доской для игры в шахматы преподавателя шахматного клуба, расположенного на улице Чайковского в Центральном районе города. Пострадавший был госпитализирован 20 июля с множеством травм. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по городу на Неве и Ленинградской области.

Во время проверки было установлено, что накануне вечером в помещении клуба, после совместного распития спиртных напитков, между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанес множественные травмы своему оппоненту. По данным городских СМИ, оружием стала шахматная доска. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Владимирской области избил пожилую пару в центре Петербурга.

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