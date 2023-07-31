Путин подписал закон о введении штрафов в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины

Для должностных и юридических лиц штрафы были в размере от одной до трех тысяч рублей. Теперь они увеличены в сотни раз.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно новому закону, повышается ответственность за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Должностные лица должны будут выплатить от 40 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 350 до 400 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что призывники не смогут выехать из России после отправки им повестки. Запрет на выезд будет актуален и после получения приглашения в военкомат под расписку.