Путин подписал закон о введении штрафов в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины

Для должностных и юридических лиц штрафы были в размере от одной до трех тысяч рублей. Теперь они увеличены в сотни раз.
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, согласно новому закону, повышается ответственность за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Должностные лица должны будут выплатить от 40 до 50 тысяч рублей, а юридические – от 350 до 400 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что призывники не смогут выехать из России после отправки им повестки. Запрет на выезд будет актуален и после получения приглашения в военкомат под расписку.