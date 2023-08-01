Мобильное приложение банка Тинькофф пропало из Google Play

Представители Тинькофф банка сообщили об удалении их приложения из магазина Google Play для пользователей устройств на операционной системе Android.
С 1 августа 2023 года клиенты Тинькофф не смогут скачать мобильное приложение банка из Google Play из-за ограничений корпорации-владельца магазина. При этом, как сообщили представители кредитной организации в Telegram-канале, ранее скаченные версии продолжат работать.
«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель Тинькофф на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — говорится в публикации.
Кроме того, «Тинькофф-банк» все еще можно скачать через другие онлайн-магазины, или на официальном сайте организации.
Напомним, в конце марта 2023 года все приложения банка Тинькофф также были удалены из магазина App Store.