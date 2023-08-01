Мобильное приложение банка Тинькофф пропало из Google Play

Мобильное приложение банка Тинькофф пропало из Google Play
Фото: Baltfoto

Представители Тинькофф банка сообщили об удалении их приложения из магазина Google Play для пользователей устройств на операционной системе Android.

С 1 августа 2023 года клиенты Тинькофф не смогут скачать мобильное приложение банка из Google Play из-за ограничений корпорации-владельца магазина. При этом, как сообщили представители кредитной организации в Telegram-канале, ранее скаченные версии продолжат работать.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель Тинькофф на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — говорится в публикации.

Кроме того, «Тинькофф-банк» все еще можно скачать через другие онлайн-магазины, или на официальном сайте организации.

Напомним, в конце марта 2023 года все приложения банка Тинькофф также были удалены из магазина App Store.

google play мобильное приложение тинькофф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мобильное приложение банка Тинькофф пропало из Google Play
Автоэксперты рассказали об изменении цен на новые машины после повышения ...
В Петербурге школьник и его совершеннолетний друг устроили стрельбу на ...
ФК «Зенит» проведет ежегодную открытую тренировку в Михайловском саду 1 августа
В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут повторные испытания ...
СК проверит сообщения петербуржцев о скоплении мигрантов на детских площадках
В Петербурге мужчина выстрелил в спасателя из травматического пистолета
Синоптик Леус сообщил о «летней погоде» в Петербурге с начала августа