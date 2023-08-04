В Петербурге к 2025 году усилят контроль за воздухом

Глава государства напомнил о необходимости следить за экологией. Об этом заявили в Смольном.

К 2025 году в Петербурге до 30 увеличат количество станций мониторинга атмосферного воздуха. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы. Решение принято членами экологического совета.

Благодаря технологиям показатели будут более четкими. Президент России Владимир Путин назвал вопросы экологической безопасности и защиты окружающей среды одним из общенациональных приоритетов. В числе задач, которые глава государства ставит перед регионами – сокращение вредных выбросов в атмосферу, забота о чистоте воздуха. На данный момент в городе 25 станций мониторинга атмосферного воздуха.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге признали приоритетным проект экологической модернизации котельных.