Умер заслуженный тренер по баскетболу Тржескал

Среди воспитанниц покойного не одна чемпионка. Информация о месте и времени прощания не уточняется.

Заслуженный тренер России Владимир Тржескал умер на 93-м году жизни. Данные об этом размещены на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Информация о причине смерти не уточняется.

Он работал совместно со своей женой, Кирой Тржескал. Среди выдающихся учениц тренера двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова и трехкратные победительницы европейского первенства Мария Степанова и Илона Корстин. Информация о прощании с Тржескалом также не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актриса театра Моссовета Нина Добрышева умерла в возрасте 84 лет. Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. Еще во времена учебы, в 1958 году, начала работать в этом же театре, а с 1961 года стала артисткой Театра имени Моссовета.